Antalya'da 'Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları' — Türel: 'Terörsüz Türkiye siyasi değil'

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel, Antalya'da bir otelde düzenlenen 'Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları Paneli'nin açılışında yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' sürecinin siyasi çıkar aracı yapılamayacağını vurguladı.

Türel, bu buluşmalarla Edirne'den Hakkari'ye kardeşlik ruhunu güçlendirmek istediklerini belirterek, herkesin kökeni ve inancına bakılmaksızın yaşadığı yerde eşit vatandaş olduğunu hissetmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında terörün yol açtığı kayıplara dikkat çeken Türel, 'Terör meselesi 40 yılda 10 binlerce can kaybına neden oldu. 10 binden fazla güvenlik görevlimiz şehit düştü. Terör örgütüne katılmış 40 bin civarında insan da hayatını kaybetti. Bu mesele bir sayı meselesi değildir. Bu meseleyi kan davası gibi görürsek bu acılar unutulmaz, bu yara da kapanmaz' ifadelerini kullandı.

Türel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu cesur vizyonla başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin, ülkedeki terör ve etnik-mezhebi ayrımcılığı sonlandırması gerektiğini belirtti. Türel, 'Bu tarihi fırsatla artık Türkiye'de terör ve etnik mezhebi ayrımcılık meselesi son bulmalıdır. Bunu başardığımız zaman doğudan batıya bütün ülkemiz daha hızlı gelişecektir' dedi ve sürecin siyasi fayda için istismar edilmemesi gerektiğini yineledi.

Paneldeki diğer konuşmacılar

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda toplumun her kesiminden görüşlerin alındığını aktardı. Miroğlu, önümüzdeki hafta komisyona akademisyenlerin katılacağını belirterek, 'Bu süreçte Türkiye'nin hiçbir şekilde endişeye, güvenlik kaygısına kapılmasına gerek yok. Türkiye güvenlik problemlerini geride bırakmış bir ülke' diye konuştu.

Miroğlu, gündeme gelen bazı iddialara tepki göstererek, 'Geçen televizyonda biri, "Yakında Nusaybin'de o adamlar kendi bayrakları ve İsrail bayraklarıyla yürüyecek" diyor. Böyle bir şey olmayacak. Hiçbir zaman bu coğrafyada İsrail bayrağıyla yürüyen bir Kürt kardeşimizi görmeyeceğiz' ifadelerini kullandı. Miroğlu, 2015'te Mardin'in Midyat ilçesinde şehit düşen polis memurunu anlatırken duygusal anlar yaşadı.

15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Zeki Kılınç da 15 Temmuz'da Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ülkeyi işgal girişiminde bulunanlara gereken dersi verdiğini söyledi. Şehit babası olan Kılınç, 'Evlatlarımız bu vatanı bize bıraktı. 15 Temmuz'da öyle bir ders verdiler ki Allah onlardan razı olsun. Ömer Halisdemir gibi Muhammet Oğuz Kılınç gibi evlatlar oldukça bu milletin inşallah bileğini kimse bükemeyecek' dedi.

Programa, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, önceki dönem AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Tarhan, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Tuncay Hayta, muhtarlar, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.