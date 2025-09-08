Antalya'da 'Boş Sıralar' Etkinliğiyle Gazze'deki Çocuklar Anıldı

AK Parti Antalya Gençlik Kolları 'Boş Sıralar' etkinliğiyle Gazze'de okula başlayamayan ve İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukları andı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:32
Antalya'da 'Boş Sıralar' etkinliğiyle Gazze'deki çocuklar anıldı

AK Parti Antalya Gençlik Kolları'nın farkındalık eylemi Kazım Özalp Caddesi'nde düzenlendi

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlik, İsrail'in saldırıları nedeniyle okula başlayamayan Gazze'deki çocuklara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan ile beraberindekiler, Kazım Özalp Caddesi'nde bir araya geldi.

Etkinlikte üzerinde 'Bu sıralar boş çünkü İsrail çocukları öldürdü' yazılı pankartlar asıldı ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları sıraların üzerine yerleştirildi.

Niyazi Alkan konuşmasında, Türkiye'de milyonlarca çocuğun okula giderken Gazze'de durumun tamamen farklı olduğunu vurguladı. Alkan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katlettiğini ve yüzlerce okulun enkaza döndüğünü belirterek, Gazze'de eğitim hakkının yok edildiğini ifade etti.

Alkan, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine atıfta bulunarak, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı gibi, 'Filistin davasını savunmak, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır.'' dedi ve 81 ilden seslendiklerini kaydetti.

Alkan, konuşmasında ayrıca şu soruları yöneltti: "Nerede adaletin timsali olması gereken uluslararası hukuk? Nerede 'insan onuru' diye yazan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi? Nerede dünyanın dört bir yanında krizlerde ses yükselten, milyarlarca dolarlık bütçelere sahip kurumlar, örgütler, yapılar?"

Son olarak Alkan, İsrail'in hiçbir yaptırımla yüzleşmeden katliamları sürdürdüğünü ve bununla uluslararası hukuku ile insan hakları normlarını her geçen gün aşındırdığını dile getirdi.

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanlığınca, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de okula başlayamayan çocuklar için "Boş Sıralar" etkinliği düzenlendi. AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan (sol 3), etkinlikte konuşma yaptı.

