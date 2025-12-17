Antalya'da Büyükşehir Zabıtasından Kaldırım İşgallerine Sıkı Denetim

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent estetiğinin korunması ve vatandaşların kaldırımda rahatça hareket edebilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde yapılan kapsamlı kontrollerde kaldırım işgalleri ve çevre düzeni denetlendi.

Denetimler kapsamında esnaflara, belirlenen alanların dışına taşmamaları ve vatandaşların geçişini engelleyecek şekilde caddeye malzeme koymamaları yönünde bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Zabıta ekipleri, denetimlerin etkin şekilde yürütüleceğini bildirdi.

Vatandaşlardan olumlu tepki

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent estetiği, kamu düzeni ve vatandaş huzuru için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Zabıta ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

UKOME kararı ve araç denetimi

UKOME kararı doğrultusunda Kapalı Yol’da araç geçişine yalnızca 00.00-09.00 saatleri arasında izin veriliyor. Belirlenen saatler dışında yapılan araç giriş ve çıkışlarına uyarı ve cezai işlem uygulanıyor; motorlu veya motorsuz araçlarla yapılan ihlaller de titizlikle denetleniyor.

Saha açıklaması

Denetimlerle ilgili konuşan zabıta memuru Abdullah Gönüllü, "Belediyemiz yönetmelik gereği uygun gördüğü; işgaliye, seyyar satıcı, dilencileri ve kamu güvenliğini tehlikeye sokacak diğer unsurlarla ilgili çalışmaları hassasiyetle sürdürmekteyiz. Öncelikli olarak esnaflarımızın, uygun görülen alan dışına taşmamalarını, vatandaş geçişine engel teşkil edecek malzeme koymamalarını kendilerinden rica ediyoruz. Etkin şekilde sahada bunun mücadelesini veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, kamu güvenliğini ve halkın güvenliğini tehlikeye sokacak tüm olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

