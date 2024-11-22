Antalya'da Camiye Bıçakla Giren Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Camiye Bıçakla Giren Zanlı Yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bıçakla camiye giren bir şüpheli paniğe yol açtı. Y.G. isimli zanlı, Düdenbaşı Mahallesi'ndeki camiye elindeki bıçakla girerek insanları tedirgin etti.

Olayın Detayları

Olayın ardından, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Y.G., camiye girdikten kısa bir süre sonra kaçmaya çalışırken şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Hukuki Süreç Başladı

Y.G., savcılıkta yapılan işlemlerinin ardından, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. Camiye bıçakla girmesi ve panik yaratması nedeniyle bu durum, yerel halk arasında da endişeye sebep oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.