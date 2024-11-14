Antalya'da Cayrokopter ve Dron ile Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Antalya'da Cayrokopter ile Dron Destekli Trafik Denetimi

Antalya'da, cayrokopter ve dron destekli trafik denetimi düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaları önlemek ve sürücülerin yakalanma riskini artırmak amacıyla özel bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim Sonuçları ve Cezalar

Yapılan denetimlerde, trafik kuralı ihlali tespit edilen 127 sürücüye toplam 155 bin lira para cezası uygulandı. Bu tür uygulamaların, yol güvenliğini artırmak ve sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmek amacıyla yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.