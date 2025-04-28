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Antalya'da 'Change' Araç Operasyonu: 2 Tutuklama

Antalya merkezli düzenlenen 'change' operasyonunda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Araç sahtekarlıkları ortaya çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 17:06
Antalya'da 'Change' Araç Operasyonu: 2 Tutuklama

Antalya'da 'Change' Araç Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Antalya merkezli olarak gerçekleştirilen 'change' araç operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 2'si tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kazalı ve ağır hasarlı araçların şasi numaralarının kesilerek çalıntı, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara nakledilmesi üzerine çalışmalara başladı.

Operasyonun Detayları

Bu kapsamda Antalya'nın yanı sıra 2 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 4 ev ve 6 iş yerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda değişik markalarda 8 minibüs, çok sayıda plaka levhası, tescil belgesi, araç beyni ve araç iskeleti ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Operasyon sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 4 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si...

Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si...

Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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