Antalya'da çöp kavgası kanlı bitti: 'Vergisini ödüyorum' diyerek bıçakladı

Antalya'da atık toplayıcılar arasındaki tartışma maket bıçaklı saldırıyla sonuçlandı; genç işçi elinden yaralandı, şüpheli hakkında şikayetçi olundu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:44
Tenekeler yüzünden tartışma, maket bıçağıyla saldırıya dönüştü

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5023 sokakta 1 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, nakliyat firmasında çalışan Mehmet Ali Tez (26) işyerinin önündeki çöp konteynırına atılan tenekeleri almaya çalıştı.

Tez, tenekelerin bir kısmını aldığını ve işyerine götürdüğünü, kalanları almak için geri döndüğünde yanına beyaz bir kamyonetle bir kağıt toplayıcısının yaklaştığını söyledi. Kağıt toplayıcı, Tez'e tenekeler hariç karton ve diğer atıkları alabileceğini belirtmesine rağmen, ' Çöpün vergisini ödüyorum ' diyerek tenekeleri de almaya çalıştı.

İki kişi arasında konteynırdaki teneke atıklar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında kamyonette bulunan maket bıçağını alan kağıt toplayıcı, bıçağı Tez'e doğru savurdu. Tez kendini korumaya çalışırken, sağ elindeki iki parmağı derin şekilde kesildi, bir parmakta ise kırık

Çevredeki esnafların müdahalesiyle kavga ayrıldı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapılarak ilk müdahalesi yapılan Tez, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Tez, karakola giderek tanımadığı kağıt toplayıcı hakkında şikayette bulundu.

Tez, olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte zanlının yakalanmasını talep etti. Tez'in ifadesinde, sanayide hurdacılık yaparak ek gelir sağladığını, kağıt toplayıcının kendisine tenekeleri alamayacağını söyleyerek tartışmayı başlattığını belirtti: 'Tenekelerin kalmasını, kartonları kendisinin alabileceğini söyledim. Ardından maket bıçağını aldı, bende kendimi korumak için elinden tutmak isterken elimi yaraladım. 2 parmağımda kesik, bir tanesinde kırık mevcut. Şahsın yakalanmasını istiyorum.'

Olayın soruşturması sürüyor ve polis, güvenlik kamerası kayıtları ile zanlının tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

