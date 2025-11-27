Antalya’da 'Deniz 155' Tedavi Edilen Caretta caretta Doğaya Bırakıldı

Antalya Lara sahilinde ağlara takılan 'Deniz 155' adlı Caretta caretta, DEKAFOK'ta tedavi edilip Manavgat'ta düzenlenen etkinlikle yeniden denize bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:29
Lara sahilinde kurtarılan kaplumbağa sağlığına kavuştu

Antalya Lara sahilinde ağlara dolanmış halde bulunan Caretta caretta, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Ekipler, kaplumbağayı ağlardan temizleyerek su yüzeyine çıkmasını sağladıktan sonra DEKAFOK görevlilerine teslim etti.

Polis ekipleri tarafından "Deniz 155" adı verilen kaplumbağa, DEKAFOK’a ait özel donanımlı ambulansla Manavgat'taki merkeze götürüldü. Burada veteriner hekim Mehmet Yüksel tarafından tedavisi yapıldı ve kısa sürede sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Hakan Sert, kaplumbağanın yapılan incelemesinde ağız ve yüzgeç bölgelerine saplanmış olta kancalarının tespit edildiğini belirterek, "Uzman veterinerin müdahalesiyle kancalar çıkarıldı ve Deniz 155 tedavi sürecine alındı. Beslenme ve yüzme davranışlarının normale dönmesinin ardından yeniden doğal yaşamına bırakılmasına karar verildi" dedi.

Tedavisi tamamlanan Deniz 155 için bugün Manavgat'ta bir doğaya salım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı Grup Amiri Baş Komiser Osman Sakçı, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, Prof. Dr. Hakan Sert, DEKAFOK üyeleri, yaralı hayvanı ilk fark eden deniz polisleri, Merkez Jandarma Karakolu ve Toplum Destekli Polislik görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, hem deniz canlılarının korunmasına yönelik farkındalık kazanmak hem de rehabilitasyon sürecini yakından görmek için etkinliği ilgiyle izledi. Deniz 155, DEKAFOK merkezinin önünde yapılan kısa bilgilendirmenin ardından görevliler tarafından sahile taşındı. Katılımcıların alkışları eşliğinde denize bırakılan kaplumbağa, kısa süre sonra açık denize doğru yüzerek gözden kayboldu.

