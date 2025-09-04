DOLAR
Antalya'da devrilen tohum yüklü tırın sürücüsü öldü

Döşemealtı'nda D-650'de bariyerlere çarpıp devrilen çim tohumu yüklü tırın sürücüsü Buğrahan Türker (25) hayatını kaybetti; yol kısa süre trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:55
Döşemealtı, D-650 kara yolu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, D-650 kara yolunda meydana gelen kazada 06 DIP 437 plakalı çim tohumu yüklü tır devrildi.

Kaza, Bıyık Mahallesi Çubukbeli mevkisinde bariyerlere çarpıp metrelerce sürüklenme sonucu gerçekleşti. Tırın sürücüsü Buğrahan Türker (25), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Türker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yola dökülen tohum torbaları nedeniyle jandarma ekipleri kara yolunu bir süre ulaşıma kapattı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kazaya müdahale eden ekipler arasında 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yer aldı.

