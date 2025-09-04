Antalya'da devrilen tohum yüklü tırın sürücüsü öldü
Döşemealtı, D-650 kara yolu
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, D-650 kara yolunda meydana gelen kazada 06 DIP 437 plakalı çim tohumu yüklü tır devrildi.
Kaza, Bıyık Mahallesi Çubukbeli mevkisinde bariyerlere çarpıp metrelerce sürüklenme sonucu gerçekleşti. Tırın sürücüsü Buğrahan Türker (25), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Türker'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yola dökülen tohum torbaları nedeniyle jandarma ekipleri kara yolunu bir süre ulaşıma kapattı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Kazaya müdahale eden ekipler arasında 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yer aldı.