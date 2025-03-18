Antalya'da Dilencilik Skandalı: 45 Bin 600 Lira Ele Geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde dilencilik yapan bir kadının üzerinden 45 bin 600 lira çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:15
Antalya'da Dilencilik Skandalı: 45 Bin 600 Lira Ele Geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir kadının dilencilik yaptığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda, kadınla birlikte 45 bin 600 lira ele geçirildi.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere karşı sivil ve resmi ekiplerden oluşan denetimlerini aralıksız sürdürmekte. Bu kapsamda, Atatürk Caddesi'nde yapılan kontroller sırasında durdurulan kadının üzerindeki para zabıta ekipleri tarafından alınırken, kadına Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari yaptırım cezası uygulandı.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, dilenciliğin önlenmesi amacıyla ve halkın mağduriyetinin engellenmesi için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Başkan Kumbul, esnafların ve halkın huzurunu korumak adına çalışmaların süreceğini vurguladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, zabıta ekiplerince dilencilik yaptığı belirlenen kadının üzerinden 45...

Antalya'nın Serik ilçesinde, zabıta ekiplerince dilencilik yaptığı belirlenen kadının üzerinden 45 bin 600 lira çıktı.

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