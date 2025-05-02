Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Antalya'da Ekmek Fiyatlarında Son Gelişme!

Antalya’da yapılan yeni bir düzenleme ile ekmek fiyatları tarihi bir düşüş yaşadı. Ortalama ekmek fiyatları 12 TL seviyelerinde iken, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 6 TL’ye satılacağı duyuruldu.

Rekabet Ekonomiyi Hareketlendirdi

Rekabetin en güncel örneği Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşandı. Burada faaliyet gösteren iki market arasındaki fiyat yarışı, genel gıda fiyatlarının yükselişine karşı alternatif bir çözüm sundu. Marketlerden birinin ekmek fiyatını 7.5 TL seviyesine çekmesinin ardından, diğer market bu fiyatı daha da düşürerek 6 TL'ye indirdi. Bu durum, vatandaşların cazip fiyatlarla ekmek almasını sağladı.

Vatandaşlardan Olumlu Tepkiler

Mahmutlar'daki bu fiyat düşüşü, ekonomik zorluklar çeken vatandaşlara adeta ilaç gibi geldi. Müşterilerden Orhan Özen, "Diğer marketlerin de benzer uygulamalar yapmasını bekliyoruz" dedi. Fiyatların 3-4 gündür devam ettiğini belirterek, bu rekabetin diğer işletmelere de yayılmasını umduğunu ifade etti.

Mahalle sakini Mehmet Ertekin ise, durumu fırsat bilerek köydeki akrabalarına da ekmek almak için tam 50 adet ekmek satın almış. Ertekin, "Markette ekmek 6 lira olduğundan dolayı çok memnunuz. Birçok kişi ekmek alamıyor, marketlerin böyle fiyatlar sunmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Mahmutlar'da meydana gelen bu gelişme, diğer marketler için de bir örnek teşkil edebilir. Ekonomik zorluklar çeken topluma umut veren bu rekabet, vatandaşların sırtındaki yükü bir nebze olsun hafifletebilir.