Antalya'da Elektrikli Testere Kazası: 76 Yaşındaki Yaşar Özer Ağır Yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde odunlukta ağaç kesimi yaparken elektrikli testereye bacağını kaptıran Yaşar Özer (76), ağır yaralandı. Olayı haber alan yakınları ve sağlık ekiplerinin müdahalesi gündeme damga vurdu.

Olayın Seyri

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kepez Yeşiltepe Mahallesi 2670 Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin adrese geldiğinde, ismi Yaşar Özer olduğu öğrenilen şahsı kanlar içinde ve baygın şekilde bulduğu belirtildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özer, ağır yaralı olarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İnceleme ve Ayrıntılar

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, Özer'in bıçaklanmadığı; odun kesimi için kullandığı elektrikli testereye bacağını kaptırdığı tespit edildi. Testere, Özer'in dairesinin camından çektiği uzatma kablosuna bağlanmıştı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, tedavi altına alınan Özer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Özer'in mesleğinin marangozluk olduğu öğrenildi.

Duygusal Anlar

Olayı haber alarak gelen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan torunu genç kadın, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Olay, mahallede ve sosyal çevrede üzüntüyle karşılandı.

