Antalya'da Engelsiz Hizmet Aracı engellilere kolaylık sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Engelsiz Hizmet Aracı' ile engelli vatandaşlar randevu sistemiyle refakatçi eşliğinde kamu kurumlarına götürülüp evlerine geri bırakılıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:43
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği Engelsiz Hizmet Aracı, kentte yaşayan engelli bireylerin kamu kurumlarındaki ve hastane randevularındaki işlemlerini kolaylaştırıyor.

Nasıl işliyor?

Proje, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Vatandaşlar randevu sistemiyle hizmetten faydalanabiliyor. Başvuran engelli vatandaşlar, refakatçi eşliğinde evlerinden alınarak gitmek istedikleri kamu kurumuna bırakılıyor; işleri tamamlandığında ise aynı araçla evlerine geri ulaştırılıyor.

Hangi avantajları var?

Ortopedik ve görme engelli vatandaşlar başta olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanmakta zorluk çekenler için önemli bir kolaylık sağlayan Engelsiz Hizmet Aracı, kamu kurum ve kuruluşlarına erişimde öncelik tanıyor. Bu sayede engelli vatandaşlar resmi işlemlerini aksatmadan ve ulaşım sorunu yaşamadan halledebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu duyarlı adımı, engelli vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik etmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyor.

