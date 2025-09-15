Antalya'da Eski Futbolcunun Oğlu Öldürüldü: Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak üzerindeki bir restoranda işletme sahibi Haluk Altın (45), bir saldırı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi Ceyhun B. (38), olayın ardından ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayın başlamasına ilişkin edinilen bilgilere göre, Ceyhun B. kız arkadaşıyla restorana geldi. İşletme sahibi Haluk Altın, saatin geç olduğu gerekçesiyle çifti içeriye almayınca taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra geri dönen şüpheli restoranda Altın'a tabancayla ateş etti.

Öte yandan, öldürülen Haluk Altın'ın bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenildi.