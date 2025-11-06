Antalya'da Falez Ucunda Tehlikeli Bekleyiş: Harun A. 1 Saatte İkna Edildi

Muratpaşa Konyaaltı Caddesi yakınlarında ekipler seferber oldu

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi yakınlarında bulunan falezlerde meydana geldi. Vatandaşların gördüğü kişi, 30 metrelik falez ucunda oturuyordu.

Durumu fark eden görgü tanıklarının yaptığı ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaklaşmasına izin vermeyen Harun A., bir süre gözyaşı döktü ve ekiplerin gitmesini istedi. Ekiplerin ikna çabalarına aldırış etmeyen Harun A., intihara teşebbüs etmediğini belirtti ancak çevresindekilere yaklaşılmasına müsaade etmedi.

O sırada Harun A.'nın bulunduğu noktaya yaklaşık 15 metre mesafede bulunan 3 genç, bir sandalye ve taşlara oturarak hem manzarayı hem de yaşananları izledi. Bu durum polis ekiplerinin dikkatini çekti ve gençler olay yerinden uzaklaştırıldı.

İkna çalışmaları sürerken bir paramedik sağlık çalışanı Harun A.'nın yanına giderek uzun süre görüştü. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından Harun A., bulunduğu yerden alınarak güvenlik bölgeye oturtuldu.

Olayın ardından Harun A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

