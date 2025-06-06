Antalya'da, falezlerde mahsur kalan 3 Arnavut vatandaşı, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, falezlerden deniz kenarına inen 1'i kadın toplam 3 Arnavut turist, geri dönmekte zorluk çekerek mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekiler hemen ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ancak, bölgenin kayalık yapısı sebebiyle sahil güvenlik ekipleri turistlere doğrudan yaklaşamadı.

Bu sırada itfaiye ve AFAD ekipleri, ip yardımıyla turistlere ulaşmayı başardı. Ekiplerin çabaları sonucu kurtarılan turistler, sağ salim bölgeden ayrıldılar.

Antalya'da falezlerde mahsur kalan 3 Arnavut turist kurtarıldı. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan turistler, bölgeden ayrıldı.

Antalya'da falezlerde mahsur kalan 3 Arnavut turist kurtarıldı. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan turistler, bölgeden ayrıldı.