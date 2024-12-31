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Antalya'da Falezlerden Deniz Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da falezlerden denize düşen Engin Ş için sürdürülen arama çalışmaları, sualtı ekipleri ve helikopter desteğiyle yoğun şekilde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:08
Antalya'da Falezlerden Deniz Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 35 metre yükseklikteki falezlerden otomobiliyle denize düştüğü düşünülen Engin Ş için arama çalışmaları sürüyor. Olay, 25 Aralık akşamı Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi’nde meydana geldi.

Polis ve Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, Engin Ş’nin bulunması amacıyla geniş çaplı bir arama başlattı. Ekipler, su altı görüntüleme cihazları ile desteklenen çalışmalarını yürütürken, havadan da bir helikopterle destek sağlanıyor.

Son derece zorlu koşullarda gerçekleştirilen arama çabalarında, şu ana kadar Engin Ş’ye ait herhangi bir iz bulunamadı.

Olayın Detayları

Olayın meydana gelmesinin ardından, itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri ortak bir arama kurtarma operasyonu başlattı. Çalışmalar sonucunda, suya gömülen ve hurdaya dönüşen 34 CHK 531 plakalı otomobile ulaşıldı. Ancak, otomobili kullandığı düşünülen 3. sınıf öğrenci Engin Ş’nin izine rastlanamadı.

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