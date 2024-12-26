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Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da falezlerden denize düşen sürücüyü arama çalışmaları, olumsuz hava şartlarına rağmen sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:55
Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir otomobilin yaklaşık 35 metre yükseklikten falezlerden denize düştüğü ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bölgeye itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, arama kurtarma çalışmalarının detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. Arslan, Antalya'da etkili olan "Turuncu" kod uyarısı nedeniyle hava muhalefeti yaşandığını belirterek, bu durumu çalışmaların seyrini etkileyen bir unsur olarak vurguladı.

Hava koşullarının zorluğuna dikkat çeken Arslan, "Bu yüzden arkadaşların akşam karanlığındaki müdahalesinde ancak plaka tespitine ve araca ait tampon ve benzeri parçalara ulaşıldı. Dalga ve deniz görüş mesafesinin azlığından dolayı aramalara yine de kontrollü olarak devam edildi" şeklinde konuştu.

Gelişmeler ve Ulaşım

Gün ışığıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarının artırıldığını belirten Arslan, "Bugün gün içerisinde bu olayı sonuçlandırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Denizdeki görüşün düşük olmasının zorluklar yarattığını söyleyen emniyet müdürü, "Araçta 1 kişi var ve şu anda toplam 6 ekip halinde tüm teknik unsurlarımızla çalışıyoruz" diyerek çalışmalara yönelik bilgi verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşüp kaybolan kişiyi arama kurtarma...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşüp kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşüp kaybolan kişiyi arama kurtarma...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşüp kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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