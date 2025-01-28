Antalya’da Falezlerden Düşen 68 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaşanan bir kaza, çevredeki vatandaşları alarma geçirdi.

Konyaaltı Caddesi, Yavuz Özcan Parkı yakınlarındaki falezlerden yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan 68 yaşındaki Muharrem E, çevrede bulunanlar tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye hızlı bir şekilde polis, itfaiye ve saglık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kayalık alanda mahsur kalan Muharrem E, başarıyla kurtarıldı.

Kurtarma operasyonunun ardından yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olay, Antalya'da güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.