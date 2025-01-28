DOLAR
35,75 -0,01%
EURO
37,31 0,6%
ALTIN
3.169,13 -0,6%
BITCOIN
3.646.085,88 -0,31%

Antalya’da Falezlerden Düşen 68 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

Antalya Muratpaşa'da falezlerden düşen 68 yaşındaki Muharrem E, kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:10
Antalya’da Falezlerden Düşen 68 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

Antalya’da Falezlerden Düşen 68 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaşanan bir kaza, çevredeki vatandaşları alarma geçirdi.

Konyaaltı Caddesi, Yavuz Özcan Parkı yakınlarındaki falezlerden yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan 68 yaşındaki Muharrem E, çevrede bulunanlar tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye hızlı bir şekilde polis, itfaiye ve saglık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kayalık alanda mahsur kalan Muharrem E, başarıyla kurtarıldı.

Kurtarma operasyonunun ardından yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olay, Antalya'da güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı....

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı....

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Ambulans Yolunda Doğan Bebek Sevinci
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'i Ağırladı
3
Ataşehir'de İETT Otobüsüne Çarpan Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Kartalkaya Otel Yangınında Alaycı İfadeler: 2 Kişi Tutuklandı
5
Bakan Tekin, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic ile Eğitim İş Birliğini Görüştü
6
Antalya'da Dur İhtarına Uymayan Sürücünün Aracında 17 Ruhsatsız Tabanca Bulundu
7
Hamas ve Mısır, Gazze'de Ulusal Uzlaşı Hükümeti Kurma Çabalarını Görüştü

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!