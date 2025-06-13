Antalya'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Koru Mahallesi'nde yer alan bir fide üretim tesisinde beklenmedik bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Bölgedeki etkili rüzgar, alevlerin tesis yakınındaki bazı seralara da sıçramasına neden oldu. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.