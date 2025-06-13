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Antalya'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Gazipaşa'daki fide üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yetkililer hasarı değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 14:32
Antalya'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Antalya'da Fide Üretim Tesisini Sardı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan bir fide üretim tesisinde bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangının kısa sürede yayılması üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının etkisiyle rüzgar nedeniyle alevler, tesisin yakınındaki bazı seralara da sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve daha fazla hasarın önüne geçildi.

Belediye Açıklaması

Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ali Şirin, yangının bir anda başladığını ve hızla yayıldığını belirtti. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı yönünde bir kanaate sahip olduklarını söyleyen Şirin, olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Ancak yangında maddi hasar oluştu.”

Şu anda tesisde ekiplerin soğutma çalışmaları sürmektedir.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

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