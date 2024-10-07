Antalya'da Filistin İçin Protesto Yürüyüşü

Antalya'da Filistin İhlallerine Karşı Yürüyüş

Antalya'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Akdeniz Üniversitesi Camisi önünde topluluk tarafından başlatıldı.

Sloganlar ve Tekbirler Eşliğinde Yürüyüş

Toplanan grup, Filistin'e destek vermek amacıyla sloganlar atarak Eğitim Fakültesi önüne kadar yürüdü. Burada, TÜGVA Antalya üniversiteler koordinatörü Ahmet Haktan Özbey, bir basın açıklaması yaparak İsrail'in Gazze'deki eylemlerini kınadı.

Filistin İçin Tek Yürek Olma Vurgusu

Özbey, yaptığı konuşmada, "Katil İsrail, Filistin topraklarındaki zulmünü her geçen gün artırarak devam ettirmektedir. Batılı ülkeler, insan hakları savunuculuğu yaparken bu katliamları göz ardı etmekte ve İsrail'i korumaktadır. Filistin, direnişin sembolü haline gelmiştir," dedi.

Ekonomik Yaptırımlar Üzerine

İsrail'e karşı en etkili silahın ekonomik yaptırımlar olduğunu belirten Özbey, "Dünyanın dört bir yanında Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyıncaya kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz," şeklinde konuşarak destek mesajını güçlendirdi. Protestoya ayrıca TÜGVA Antalya İl Temsilcisi Mert Topçuoğlu da katıldı.

Antalya'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Antalya'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Antalya'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Antalya'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.