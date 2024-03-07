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Antalya’da Fırtına Değil, Yaz Yaşandı: Turistler Deniz ve Güneşin Tadını Çıkarttı

Antalya’da fırtına sona erdi, güneş açtı. Manavgat ilçesinde hava sıcaklığı 20 dereceyi bulunca, turistler sahillere koştu. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran turistler, fırtınanın verdiği korkuyu geride bıraktı. Manavgat sahilleri, turistlerin coşkusuna ortak oldu.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 17:54
Antalya’da Fırtına Değil, Yaz Yaşandı: Turistler Deniz ve Güneşin Tadını Çıkarttı

Manavgat Sahilleri Şiddetli Fırtınanın Ardından Turistleri Ağırlıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli fırtına sonrasında bugün güneşli bir havanın tadını çıkaran yabancı turistler, sahillere akın etti. Fırtına nedeniyle çatıları uçan ve hasar gören bölgelerin ardından hava şartlarının düzelmesiyle birlikte turistler güneşlenmeye ve denize girmeye başladı. 

Side Cennetler mevkiindeki otellerde konaklayan turistler, Side Büyük Plaj'da şezlonglara uzanarak güneşin keyfini çıkardılar. Mayıso ve bikinilerini giyen turistler arasında kitap okuyanlar ve denize girenler de vardı. Manavgat sahilleri, turistlere güzel bir gün geçirme fırsatı sunuyor.

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