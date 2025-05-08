Antalya'da Fuhuş Operasyonu: 8 Gözaltı, 1 Tutuklama

Antalya'da Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu

Antalya merkezli olarak gerçekleştirilen fuhuş operasyonu, 2 ilde dikkat çeken bir sonuç doğurdu. Valilikten alınan bilgilere göre, kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon adı "çarşaf" ile gerçekleştirilen baskınlarda, toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, MASAK tarafından sağlanan rapor doğrultusunda mahkeme kararı ile harekete geçtiklerini bildirdi.

Mali Değeri Yüksek Ele Geçirilen Varlıklar

Operasyon kapsamında şüphelilerin 19 farklı marka ve modeldeki araca ve 7 daireye el konuldu. Elde edilen varlıkların toplam değeri yaklaşık 42 milyon 180 bin lira olarak belirlendi.

Arama Sonuçları

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda; 23 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 tam altın, 20 altın bilezik, çeşitli ziynet eşyaları, 1120 lira nakit para, suça ait not kağıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Mahkeme Süreci

Adli işlemlerine devam edilen zanlılardan biri, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.