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Antalya'da 'Genç Sada Kur'an-ı Kerim' Türkiye Finali Gerçekleşti

Antalya'da düzenlenen 'Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda 16 öğrencinin katılımıyla Türkiye finali yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 16:19
Antalya'da 'Genç Sada Kur'an-ı Kerim' Türkiye Finali Gerçekleşti

Antalya'da 'Genç Sada Kur'an-ı Kerim' Türkiye Finali Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali, Antalya'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen bu özel etkinliğe, bölge yarışmalarında birinci olan 16 imam hatip lisesi ve ortaokulu öğrencisi katıldı. Yarışma sırasında bazı öğrencilerin Filistin kefiyesi taktığı gözlemlendi.

Vali Yardımcısından Önemli Mesajlar

Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahip olan yarışmanın önemli kazanımlar sağladığını ifade etti. Aksu, Türkiye'deki Kur'an-ı Kerim kıraatinin gelişimine yönelik rehberlik yapan uzmanların bulunduğunu belirtti ve gençlerin gösterdiği ilgi ve çabanın gelecekteki beklentileri artırdığını vurguladı.

Aksu, "Kur'an okunmasıyla, öğretilmesiyle çok önemli. Kur'an ile beslenelim ve Kur'an ile yaşayalım" ifadelerini kullandı.

Din Öğretimi Genel Müdürü'nden Yeni Planlar

Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, yarım asrı devirmiş bu yarışmayı gelecekte daha geniş bir konseptle, şenlik havasında sürdürme planları olduğunun altını çizdi. Öğrencilerin mesleki ve akademik anlamda çok iyi bir noktada olduğunu belirten İşleyen, imam hatip okullarına yaygın olarak sunulan eğitimlerin tüm okullara ulaşması için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Kur'an'a Bağlı Gençler Yetişiyor

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise, yarışmanın gençlerin Kur'an'a bağlılığına ve medeniyete duydukları sevgiye tanıklık ettiğini belirtti. Kaygusuz, bu gençlerin, geleceği inşa edecek öncü bireyler olacağına inandığını vurguladı.

Yarışmada jüri tarafından değerlendirilen öğrencilerden, Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İsmail Aydın ve Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi görme engelli Muhammet Yiğit Karaokur birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i...

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın Türkiye finali, Antalya'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i...

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın Türkiye finali, Antalya'da gerçekleştirildi.

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