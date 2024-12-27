Antalya'da Güneşli Hava Denizi Doldurdu

Antalya'da Güneşli Gün Denizin Keyfini Artırdı

Antalya'da son günlerde etkili olan yağışların ardından, öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesi ile sahillerde yoğunluk oluştu. Kent sakinleri ve tatilcilerin çoğu, özellikle Konyaaltı Sahili'nde güneşin tadını çıkardı.

Hava ve Deniz Sıcaklığı

Antalya'da hava sıcaklığı 14 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçülürken, birkaç gündür devam eden yağışlı hava etkisini yitirdi. Bu durum, deniz tutkunlarının sahillere akın etmesini sağladı. Güneşli günü değerlendirenler arasında yüzmeyi tercih edenler de vardı.

Sahil Aktiviteleri

Öğle saatleri itibarıyla sahilde oturanlar, güneşlenip kitap okumanın yanı sıra yürüyüş yaptı veya oltayla balık tutmayı denedi. Bu güzel hava, Antalya'nın sunduğu doğal güzelliklerin tadını çıkarmak isteyenler için fırsat sundu.

Antalya'da yağışlı havanın ardından öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilenler Konyaaltı sahiline gelerek vakit geçirdi.

Antalya'da yağışlı havanın ardından öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilenler Konyaaltı sahiline gelerek vakit geçirdi.