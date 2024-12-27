DOLAR
35,19 -0,18%
EURO
36,76 0,04%
ALTIN
2.975,3 0,08%
BITCOIN
3.394.694,04 -0,91%

Antalya'da Güneşli Hava Denizi Doldurdu

Antalya'da güneşin ardından sahiller doldu, vatandaşlar denizde keyifli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:53
Antalya'da Güneşli Hava Denizi Doldurdu

Antalya'da Güneşli Gün Denizin Keyfini Artırdı

Antalya'da son günlerde etkili olan yağışların ardından, öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesi ile sahillerde yoğunluk oluştu. Kent sakinleri ve tatilcilerin çoğu, özellikle Konyaaltı Sahili'nde güneşin tadını çıkardı.

Hava ve Deniz Sıcaklığı

Antalya'da hava sıcaklığı 14 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçülürken, birkaç gündür devam eden yağışlı hava etkisini yitirdi. Bu durum, deniz tutkunlarının sahillere akın etmesini sağladı. Güneşli günü değerlendirenler arasında yüzmeyi tercih edenler de vardı.

Sahil Aktiviteleri

Öğle saatleri itibarıyla sahilde oturanlar, güneşlenip kitap okumanın yanı sıra yürüyüş yaptı veya oltayla balık tutmayı denedi. Bu güzel hava, Antalya'nın sunduğu doğal güzelliklerin tadını çıkarmak isteyenler için fırsat sundu.

Antalya'da yağışlı havanın ardından öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilenler...

Antalya'da yağışlı havanın ardından öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilenler Konyaaltı sahiline gelerek vakit geçirdi.

Antalya'da yağışlı havanın ardından öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilenler...

Antalya'da yağışlı havanın ardından öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilenler Konyaaltı sahiline gelerek vakit geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Baykar, İtalyan Piaggio Aerospace'i Satın Aldı
2
İtalya, Piaggio Aerospace'in Baykar'a Satışını Onayladı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Zağnos Paşa Camisi'nde Kıldı
4
Kırgızistan'da Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin Temeli Atıldı
5
Bakan Kacır'dan Baykar ve Piaggio Aerospace Satın Alımına Değerlendirme
6
Aile Hekimleri 2025'te Hastanelerden Tetkik İsteyebilecek: Dijital Entegrasyon Tamamlandı
7
Sultanbeyli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek