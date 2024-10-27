Antalya'da Güneşli Havada Deniz Keyfi

Antalya'da Yoğun Sahil Akını

Güneşli hava, Antalya'da hem yerli hem de yabancı turistleri sahillere çekti. Güneşin tadını çıkarmak isteyenler, özellikle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Hava Durumu Raporu

Şehirde hava sıcaklığı 27 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçüldü. Nem oranı ise yüzde 24 ile konforlu bir ortam sağladı.

Deniz ve Güneş Keyfi

Birçok aile, çocuklarıyla birlikte denize girerek serinlemeyi tercih etti. Bazıları ise şezlonglarda güneşlenerek dinlenmeyi seçti.

Aktiviteler Devam Ediyor

Sahillerde yürüyüş yapanlar ve yeşil alanlarda piknik yapan aileler, sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Antalya'nın bu güzel günlerini değerlendirenler, yaz mevsiminin keyfini çıkarıyor.

Antalya'da etkili olan güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri sahillerde vakit geçirdi, bazıları denize girdi.

Antalya'da etkili olan güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri sahillerde vakit geçirdi, bazıları denize girdi.