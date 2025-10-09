Antalya'da Hafriyat Kamyonu Şoförleri Belediyenin Cezalarını Protesto Etti

Antalya'da hafriyat kamyonu şoförleri, Büyükşehir Belediyesi'nin kestiği geriye dönük ve ağır cezaları protesto etmek için belediye önünü kamyonlarla kapattı; görüşme sonrası eylem sona erdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 14:13
Eylem ve erişim engeli

Antalya'da hafriyat kamyonu şoförleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine kesildiğini belirttikleri para cezalarını protesto etmek amacıyla eylem düzenledi. Sabah saatlerinde belediye binası önünde toplanan sürücüler, kamyonlarını belediyenin giriş ve çıkışlarına park ederek ulaşımı durdurdu.

Esnaf temsilcisinin açıklamaları

Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler, İnşaat Malzemecileri ve Hafriyatçılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada cezaların haksız, orantısız ve geriye dönük olduğunu savundu. Gün, "Milyon milyon cezalar yazıldı. Ayrıca boş arazide duran kamyonlara bile ceza yazılmış. Bundan dolayı arkadaşlarla sesimizi duyurmaya geldik. Ceza yiyen arkadaşlarımızın hepsinin canı yanıyor. Kamyonlarımızı satsak biz o parayı ödeyemeyiz." dedi.

Gün, cezaların yazılma sürecine de tepki göstererek, başta müfettiş tarafından kesildiği söylenen cezaların daha sonra belediye tarafından uygulandığının kabul edildiğini öne sürdü. Gün, iddialarına ilişkin olarak "Çünkü çok büyük bir açık olduğu için bunu da hafriyatçının sırtından kazanmaya çalıştıkları için ceza yazdılar. Şimdi istedikleri dilekçeleri vereceğiz. Ona göre bize tekrar bilgi verecekler. Hakkımızı arayacağız." ifadelerini kullandı.

Gün, ceza tutarlarına dikkat çekerek en düşük cezanın 130 bin, en yüksek cezanın ise yaklaşık 1 milyon 800 bin lira düzeyinde olduğunu belirtti ve "2022-2024 yıllarında tutulan tutanakların neden bugüne cezaya döndürüldüğü" sorusunu yöneltti.

Görüşme ve eylemin sonlandırılması

Kamyoncular, gelen bazı belediye yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanması üzerine eylem sonlandırıldı. Araçların çekilmesiyle belediye giriş ve çıkışları yeniden açıldı ve kara yolundaki ulaşım normale döndü.

