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Antalya'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Konyaaltı'nda bir kişi, denizdeyken cep telefonunu çalan 5 şüpheli ile tartıştı; polis müdahale etti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:26
Antalya'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Antalya'da Hırsızlık Olayı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli, bir vatandaşın denizdeyken cep telefonunun çalınması sonucu gözaltına alındı.

Tartışma ve İhbar

Denizdeyken cep telefonunun çalındığını fark eden bir kişi, hırsızlıkla suçladığı 5 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, şüpheliler, çalınan telefonu geri vermek için 4 bin lira talep etti.

Polis Müdahalesi

Olayı gören bir vatandaş, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gönderilen polis ekipleri, olay yerine ulaşarak müdahale etti. Ancak şüpheliler, müdahale eden ekipler karşısında neşter ve küçük kamp baltasıyla direnmeye çalıştı.

Şüphelilerin Gözaltı Süreci

Polis ekipleri, direniş gösteren 5 şüpheliyi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi ve kelepçeledi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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