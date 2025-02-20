Antalya'da Horoz Dövüşüne 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Demre ilçesinde horoz dövüştüren 14 kişiye toplam 129 bin 458 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:57
Antalya'da Horoz Dövüşüne 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza

Antalya'da Horoz Dövüşüne Ceza Yağdı

Antalya'nın Demre ilçesinde gerçekleştirilen bir horoz dövüşü operasyonunda 14 kişiye toplam 129 bin 458 lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.T.V'nin ilçedeki serasında horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynandığını tespit etti.

Yapılan kontrollerde, 8 horoz muhafaza altına alındı ve bu horozları dövüştürdükleri belirlenen 14 şahıs hakkında cezai işlem yapıldı. Horozlar, veteriner hekim tarafından muayene edildikten sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldığı bildirildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde horoz dövüştüren 14 kişiye 129 bin 458 lira ceza uygulandı. Ekiplerce...

Antalya'nın Demre ilçesinde horoz dövüştüren 14 kişiye 129 bin 458 lira ceza uygulandı. Ekiplerce yapılan kontrolde 8 horoz muhafaza altına alındı.

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