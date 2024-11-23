Antalya'da Hortum ve Sağanak, Sera Ürünlerine Zarar Verdi

Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda büyük zarara yol açtı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde Aksu ilçesinin Kemerağzı ve Kundu mahallelerinde meydana gelen hortum, çiftçilerin mücadelesini zorlaştırdı.

Yağmurla birlikte oluşan şiddetli rüzgar, seraların naylon kaplamalarını parçaladı, demir konstrüksiyonlarını eğdi ve tarım ürünlerinin büyük zarar görmesine neden oldu. Sabah seralarına giden çiftçiler, zararı görünce derin bir üzüntü yaşadı. Bu nedenle, bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Tarım ve Orman Müdürü İncelemede Bulundu

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal ve beraberindeki ekiple zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Erkal, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya için yapılan turuncu kod uyarısına dikkati çekti.

Erkal, Aksu, Manavgat ve Serik'te kuvvetli yağmurun etkili olduğunu belirterek, "Bazı bölgelerde sel ve taşkınlar meydana geldi. Tüm ekiplerimiz sahada görev aldı. Çalışmalarımız sürüyor ve hasar tespitlerini yakında tamamlayacağız. Çiftçilerimize sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

Serik'te Su Baskınları Oluştu

Serik ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle su baskınları oluştu. Özellikle Belek Mahallesi'ndeki bazı site, villalar ve yollar su altında kaldı, araçlar zorlukla ilerleyebildi. Su baskınıyla karşılaşan villa ve site sakinleri, su motorlarıyla belediyenin çalışmalarına destek verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarını başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu, cadde ve sokaklarda bu baskınları oluştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu, cadde ve sokaklarda bu baskınları oluştu.