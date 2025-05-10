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Antalya'da Hükümlülerin Sanat Sergisi Büyük İlgi Gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hükümlülerin eserlerinin sergilendiği Görsel Sanatlar Resim Sergisi açıldı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:00
Antalya'da Hükümlülerin Sanat Sergisi Büyük İlgi Gördü

Antalya'da Hükümlü ve Tutukluların Sanat Yolculuğu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hükümlü ve tutukluların eserlerinden oluşan "Görsel Sanatlar Resim Sergisi" açıldı. Bu sergi, S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 194 hükümlü ve tutuklunun gerçekleştirdiği sanatla rehabilitasyon çalışmalarının bir sonucu olarak dikkatleri üzerine çekti.

Sanat Eserleri Alışveriş Merkezinde Sergilendi

Hükümlüler, akrilik, guaj boya ve kara kalem teknikleriyle hazırladıkları eserleri, bir alışveriş merkezinde sanatseverlerin beğenisine sundu. Açılışta konuşan Manavgat Cezaevi Savcısı Kemal Doğtekin, ceza infaz kurumlarının amacının yalnızca cezalandırmak olmadığını, aynı zamanda bireyleri topluma sorumluluk sahibi bireyler olarak kazandırmak olduğunu vurguladı.

Rehabilitasyon ve Eğitim Faaliyetleri

Savcı Doğtekin, cezaevi bünyesinde Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak açılan kurslarla, hükümlülerin sanatsal ifade becerilerini geliştirdiklerini belirtti. "Ceza infaz kurumlarımızda uygulanan eğitim ve sosyal faaliyetler, hükümlülerin içsel dönüşümlerine katkı sağlamakta ve onları suç işlememeye yönlendirmeyi hedeflemektedir," dedi.

Resim Eğitimi ve Rehabilitasyon Süreci

Manavgat Halk Eğitim Merkezi Resim Öğretmeni Ahmet Çeber, yaklaşık iki yıldır cezaevinde resim eğitimi verdiğini ifade etti. Çeber, rehabilitasyon ve psikolojik destek açısından yapılan bu çalışmaların önemli olduğunu belirtti. "Kara kalemle başladığımız eğitimlerimizi, tuval üzerine çalışmalarla sürdürdük. Elde edilen eserler kamuoyuyla paylaşılmayı hak ediyordu," dedi.

Açılışa Yerel Protokol Katıldı

Serginin açılışına, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, cezaevi yetkilileri, kamu kurumlarının temsilcileri ve eğitmenler katıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hükümlü ve tutukluların eserlerinden oluşan "Görsel Sanatlar Resim...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hükümlü ve tutukluların eserlerinden oluşan "Görsel Sanatlar Resim Sergisi" açıldı. S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 194 hükümlü ve tutuklunun sanatla rehabilitasyon çalışmaları kapsamında akrilik ile guaj boya ve kara kalem teknikleriyle hazırladığı eserler, bir alışveriş merkezindeki sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hükümlü ve tutukluların eserlerinden oluşan "Görsel Sanatlar Resim...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hükümlü ve tutukluların eserlerinden oluşan "Görsel Sanatlar Resim Sergisi" açıldı. S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 194 hükümlü ve tutuklunun sanatla rehabilitasyon çalışmaları kapsamında akrilik ile guaj boya ve kara kalem teknikleriyle hazırladığı eserler, bir alışveriş merkezindeki sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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