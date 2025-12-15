DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

Antalya'da Husumetli Tartışma Kanlı Bitti: Genç Baş ve Bacağından Bıçaklandı, Şüpheli Yakalandı

Kepez'de husumetli iki kişi arasındaki tartışmada Samet K. baş ve bacağından bıçaklandı; şüpheli S.A. suç aletiyle kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:47
Antalya'da Husumetli Tartışma Kanlı Bitti: Genç Baş ve Bacağından Bıçaklandı, Şüpheli Yakalandı

Antalya'da husumetli tartışma kanlı bitti

Olay ve yaralanma

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi ile Süleyman Demirel Bulvarı kesişimindeki tramvay durağında meydana geldi. Tramvay durağında bekleyen Samet K., daha önceden aralarında husumet bulunan S.A. ile karşılaştı ve tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Samet K.'ya saldırdı. Çıkan arbede sonucu Samet K. baş ve bacak bölgesinden bıçak darbeleriyle yaralandı.

İlk müdahale ve yakalama

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yaralı halde bulunan Samet K.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından kaçan S.A., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheli ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANTALYA’DA HUSUMETLİLERİ İLE ÇIKAN TARTIŞMADA 1 KİŞİ BAŞ VE BACAK BÖLGESİNE ALDIĞI BIÇAK DARBELERİ...

ANTALYA’DA HUSUMETLİLERİ İLE ÇIKAN TARTIŞMADA 1 KİŞİ BAŞ VE BACAK BÖLGESİNE ALDIĞI BIÇAK DARBELERİ İLE YARALANDI. OLAY SONRASI KAÇAN ŞAHIS SUÇ ARAŞTIRMA VE ÖNLEME BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE SUÇ ALETİYLE YAKALANDI.

ANTALYA’DA HUSUMETLİLERİ İLE ÇIKAN TARTIŞMADA 1 KİŞİ BAŞ VE BACAK BÖLGESİNE ALDIĞI BIÇAK DARBELERİ...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
5
Isparta’da Haftalık Denetim: 25 Aranan Şahıs Yakalandı
6
Başkan Çolakbayrakdar: Kayseri’de İlk Şehir Merkezi Tarımıyla Geleceği İnşa Ediyoruz
7
Kırklareli Merkezli Mali Suç Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri