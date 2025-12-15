Antalya'da Husumetli Tartışma Kanlı Bitti: Genç Baş ve Bacağından Bıçaklandı, Şüpheli Yakalandı

Antalya'da husumetli tartışma kanlı bitti

Olay ve yaralanma

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi ile Süleyman Demirel Bulvarı kesişimindeki tramvay durağında meydana geldi. Tramvay durağında bekleyen Samet K., daha önceden aralarında husumet bulunan S.A. ile karşılaştı ve tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Samet K.'ya saldırdı. Çıkan arbede sonucu Samet K. baş ve bacak bölgesinden bıçak darbeleriyle yaralandı.

İlk müdahale ve yakalama

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yaralı halde bulunan Samet K.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından kaçan S.A., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheli ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANTALYA’DA HUSUMETLİLERİ İLE ÇIKAN TARTIŞMADA 1 KİŞİ BAŞ VE BACAK BÖLGESİNE ALDIĞI BIÇAK DARBELERİ İLE YARALANDI. OLAY SONRASI KAÇAN ŞAHIS SUÇ ARAŞTIRMA VE ÖNLEME BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE SUÇ ALETİYLE YAKALANDI.