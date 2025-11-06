Antalya'da 'Huzurlu Sahiller' Operasyonu: 60.311 Kişi ve 17.955 Araç Sorgulandı

Antalya'da 'Huzurlu Sahiller' Operasyonu: Ayrıntılar

Uygulamanın kapsamı ve sonuçları

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen 'Huzurlu Sahiller' uygulamasında, son 1 ay içinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yoğun denetimler yapıldı.

Yapılan kontrollerde 60.311 şahıs, 17.955 araç ve 771 motosiklet sorgulandı. Bu uygulamalar sonucunda, 45'i aranan şahıs olmak üzere 91 şahıs yakalandı.

Ayrıca uygulamalarda 1.838 şahsa çeşitli suçlardan adli ve idari para cezası uygulandı; 29 araç trafikten men edildi.

Emniyet ekipleri, operasyonlarda 10 adet çalıntı, hacizli veya yakalamalı araç ve motosiklet ile birlikte 41 kilogram kaçak tütün, 25.000 adet doldurulmuş makaron ve çeşitli miktar ile türlerden uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirdi.

Yetkililer, denetimlerin kamu düzeni ve asayişin sağlanması amacıyla aralıksız devam edeceğini bildirdi.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE İL GENELİNDE YAPILAN ‘HUZURLU SAHİLLER’ UYGULAMASINDA 60.311 ŞAHIS, 17.955 ARAÇ İLE 771 MOTOSİKLET SORGULANDI.