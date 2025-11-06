Antalya'da 'Huzurlu Sahiller' Operasyonu: 60.311 Kişi ve 17.955 Araç Sorgulandı

Antalya'da 'Huzurlu Sahiller' uygulamasında 60.311 şahıs ve 17.955 araç sorgulandı; 91 kişi yakalandı, 1.838 kişiye ceza uygulandı ve çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:45
Antalya'da 'Huzurlu Sahiller' Operasyonu: Ayrıntılar

Uygulamanın kapsamı ve sonuçları

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen 'Huzurlu Sahiller' uygulamasında, son 1 ay içinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yoğun denetimler yapıldı.

Yapılan kontrollerde 60.311 şahıs, 17.955 araç ve 771 motosiklet sorgulandı. Bu uygulamalar sonucunda, 45'i aranan şahıs olmak üzere 91 şahıs yakalandı.

Ayrıca uygulamalarda 1.838 şahsa çeşitli suçlardan adli ve idari para cezası uygulandı; 29 araç trafikten men edildi.

Emniyet ekipleri, operasyonlarda 10 adet çalıntı, hacizli veya yakalamalı araç ve motosiklet ile birlikte 41 kilogram kaçak tütün, 25.000 adet doldurulmuş makaron ve çeşitli miktar ile türlerden uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirdi.

Yetkililer, denetimlerin kamu düzeni ve asayişin sağlanması amacıyla aralıksız devam edeceğini bildirdi.

