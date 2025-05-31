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Antalya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleşen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 17:10
Antalya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen kavga, silah, bıçak ve sopaların kullanılmasıyla büyük bir çatışmaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Kavga, Aydoğmuş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak verdi. Kavga sırasında 3 kişi silahla vurularak, 1 kişi ise sopayla darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı...

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı...

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

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