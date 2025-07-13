Antalya'da İmece Usulü Aşure Dağıtımı

Antalya'nın Elmalı İlçesinde Aşure Bereketi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, imece usulü ile hazırlanan aşure, bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, 3 bin kişiye dağıtıldı. Müren Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, hazırlıklara sabah erken saatlerde başlandı.

Cami avlusuna kurulan büyük kazanlarda, gönüllü vatandaşlardan toplanan malzemelerle tadı damaklarda kalacak aşureler pişirildi. Ortak dayanışmanın ve komşuluk ilişkilerinin simgesi olan aşureler, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından mahalle sakinlerine ve çevre köylerden gelen misafirlere ikram edildi.

Geleneklerin Yaşatılması ve Birliktelik

Etkinliğin amacı, imece kültürünün yaşatılması ve toplumda kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi olarak belirlendi. Müren Mahalle Muhtarı Mustafa Gürman, aşure geleneğinin mahalle halkının yoğun destekleriyle gerçekleştiğini ifade etti. Gürman, "İmece usulü aşure etkinliği, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiriyor. Mahalle nüfusumuz yazın daha kalabalık oluyor. Bu nedenle bu tür etkinlikler çok önemli," dedi.

Mahalle sakinlerinden Kemal Özkan da, aşurenin asırlardır süregelen paylaşma geleneğinin bir simgesi olduğuna dikkat çekerek, "Bu etkinlik, vatandaşların birlikteliğini sergileyen örnek bir davranış. Herkesi bir araya getiriyor," şeklinde konuştu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinin Müren Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, hazırlıklara sabahın erken saatlerinde başlandı. Cami avlusuna kazanlar kurularak, gönüllü vatandaşlardan toplanan ürünlerle mece usulüyle aşure pişirildi. Ortak dayanışmanın simgesi olan aşureler, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından mahalle halkına ve çevre köylerden gelen misafirlere ikram edildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinin Müren Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, hazırlıklara sabahın erken saatlerinde başlandı. Cami avlusuna kazanlar kurularak, gönüllü vatandaşlardan toplanan ürünlerle mece usulüyle aşure pişirildi. Ortak dayanışmanın simgesi olan aşureler, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından mahalle halkına ve çevre köylerden gelen misafirlere ikram edildi.