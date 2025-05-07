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Antalya'da İnşaatta Yabancı İşçi Ölü Bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat alanında Suriye uyruklu bir işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 18:53
Antalya'da İnşaatta Yabancı İşçi Ölü Bulundu

Antalya'da İnşaat Alanında Trajik Ölümlü Olay

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Habibler Mahallesi 5572 Sokak'taki bir inşaat sahasında yabancı uyruklu bir işçi ölü bulundu.

Hareket etmeden yerde yatan bir işçiyi gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Suriye uyruklu İ.E. (37) adlı işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve incelemelerini sürdürmektedir.

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat alanında yabancı uyruklu bir işçi ölü bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat alanında yabancı uyruklu bir işçi ölü bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat alanında yabancı uyruklu bir işçi ölü bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat alanında yabancı uyruklu bir işçi ölü bulundu.

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