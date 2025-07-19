Antalya'da İnsansız Cankurtaran Robotu Plajlarda Hizmette

Antalya'da, insansız cankurtaran robotu, yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere güvenli bir deniz deneyimi sunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçen bu teknoloji harikası robot, Konyaaltı Sahili'ndeki EKDAĞ Plajı'nda görev yapıyor.

Uzaktan Kumanda ile Yönetim

Cankurtaran personeli tarafından uzaktan kumanda edilen robot, 800 metre menzil kapasitesi ile 45 dakika boyunca su yüzeyinde kalabiliyor. Boğulma tehlikesi yaşayan tatilcilere anında müdahale eden robot, entegre kamera ve ses sistemi aracılığıyla kişilerle iletişim kurabiliyor. Ayrıca, 200 kilogram yükü taşıma yeteneği ile dikkat çekiyor.

Tatilcilerden Olumlu Geri Dönüş

Konyaaltı Sahili'nde sık sık denize giren Ahmet Kalkavan, cankurtaran robotunun sağladığı güvenlikle ilgili, "Geçtiğimiz günlerde bir genç boğulma tehlikesi yaşadı. Burada görevli cankurtaran, hemen robot cankurtaranı harekete geçirdi. Bu sayede o genç, bu tehlikeden kurtuldu" diyerek önemli bir örnek verdi.

Diğer bir plaj ziyaretçisi Betül Rashad ise, acil durumlarda saniyeler içinde yapılan müdahalelerin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, robotun sağladığı güvenlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Antalya'da insansız cankurtaran robotu, yaz sezonunda plajlarda yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Cankurtaran personeli tarafından uzaktan kumanda edilen robot, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor ve boğulma tehlikesi yaşayan tatilcilere anında müdahale ediyor. Kamera ve aydınlatma vasıtasıyla kişi ile iletişim sağlayan ses sistemine sahip robot, 200 kilogram yükü taşıyabiliyor.

Antalya'da insansız cankurtaran robotu, yaz sezonunda plajlarda yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Cankurtaran personeli tarafından uzaktan kumanda edilen robot, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor ve boğulma tehlikesi yaşayan tatilcilere anında müdahale ediyor. Kamera ve aydınlatma vasıtasıyla kişi ile iletişim sağlayan ses sistemine sahip robot, 200 kilogram yükü taşıyabiliyor.