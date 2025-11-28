Antalya'da Jandarma'dan Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

Antalya'da Jandarma'dan Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Operasyon Detayları
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık koordinesinde Kepez ilçesinde ateşli silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, 1 şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 15 adet pompalı tüfek ve 15 adet tüfek şarjörü ele geçirildi. Yakalanan silahlara el konuldu.
Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlandı ve soruşturma sürüyor.
ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN SİLAH KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 15 VE ADET POMPALI TÜFEK VE ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ.