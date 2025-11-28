Antalya'da Jandarma'dan Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

Antalya Kepez'de jandarma ve savcılık koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 15 pompalı tüfek ve 15 şarjör ele geçirildi; bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:25
Operasyon Detayları

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık koordinesinde Kepez ilçesinde ateşli silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, 1 şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 15 adet pompalı tüfek ve 15 adet tüfek şarjörü ele geçirildi. Yakalanan silahlara el konuldu.

Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlandı ve soruşturma sürüyor.

