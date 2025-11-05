Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 27 bin 500 Makaron ve 116 kg Ele Geçirildi

Operasyon ayrıntıları

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılık olayları ile ilgili yürütülen çalışmalarda, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bir işletmede arama yapıldı.

Arama sonucunda 27 bin 500 adet makaron ile 116 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'DA JANDARMANIN YAPTIĞI OPERASYONDA ÇOK MİKTARDA KIYILMIŞ TÜTÜN VE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.