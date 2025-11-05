Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 27 bin 500 Makaron ve 116 kg Ele Geçirildi

Antalya'da jandarmanın operasyonunda 27 bin 500 makaron ve 116 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi; Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:36
Operasyon ayrıntıları

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılık olayları ile ilgili yürütülen çalışmalarda, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bir işletmede arama yapıldı.

Arama sonucunda 27 bin 500 adet makaron ile 116 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

