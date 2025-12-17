Antalya'da Kadavra Bağışıyla Böbrek Nakli: 10 Yıllık Hastaya Yeni Hayat

Antalya'da kadavra bağışıyla böbrek nakli umut oldu

Antalya’da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi tarafından bağışlanan karaciğer ve iki böbrek, nakil bekleyen hastalara umut oldu. Organlar 14 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde alınarak, karaciğer ve bir böbrek Antalya'ya, diğer böbrek ise Konya'ya gönderildi.

Nakil ve operasyon detayları

Polikistik böbrek hastalığı nedeniyle yaklaşık 1 yıldır nakil bekleyen evli ve iki çocuk annesi Eşe Çalışkan, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'nde sol böbrek nakliyle yeni bir hayata başladı. Operasyon, Genel Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Eyüp Mehmet Kılınç ve ekibi tarafından başarıyla tamamlandı.

Uzm. Dr. Eyüp Mehmet Kılınç süreci şu sözlerle anlattı: "Eşe hanımda polikistik böbrek hastalığına bağlı böbrek yetmezliği tanısı yaklaşık 10 yıldır mevcuttu. Bir yıl önce merkezimize organ nakli için başvurdu. Yakın çevresinde uygun verici bulunamadığı için kadavra listesine kaydedilmişti. Pazar günü bir hastamızın organlarının bağışlanması üzerine, bu böbreğin Eşe hanıma uygun olduğunu tespit ettik ve kendisini merkeze çağırdık. Pazartesi sabah ameliyattan çıktığında yeni böbreği gayet iyi çalışıyordu. Böbrek, bekleme listesinde yalnızca Eşe hanımla uyumluydu. Bu nedenle tek bir hastayı çağırdık."

Kılınç ameliyat sonrası hakkında da, "Ameliyat öncesinde hastamızda doğal olarak stres ve korku vardı. Ancak ameliyat sonrası süreci oldukça olumlu geçiyor. Kendisi pozitif bir hasta, iyileşme süreci de gayet iyi. Şu an hem hastamız mutlu hem biz mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Bağışın önemi

Uzm. Dr. Kılınç, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Ülkemizde kadavra bağışıyla yapılan organ nakilleri ne yazık ki çok az. Bizim merkezimizde de her 10 nakilden yalnızca biri kadavra bağışıyla gerçekleşiyor. Türkiye genelinde de tablo bu şekilde. Organ bağışının artması, bekleme listesindeki hastalar için hayati önem taşıyor" dedi.

Hastanın ve ailenin duyguları

Nakil sonrası duygularını paylaşan Eşe Çalışkan, yaşadıklarını şöyle aktardı: "Polikistik böbrek hastalığı annemden irsi olarak bana geçti, yaklaşık 10-12 yıldır bu hastalıkla yaşıyorum. Son bir yıldır nakil bekliyordum ve çok umutsuzdum. Nakil beklerken halsizdim, ayaklarımda ağrılar bitmiyordu, uykularım kaçıyordu. Sıkıntılarım başlamıştı. Çocuklarım gözüme bakıyordu, her gün benim soluğumu dinliyorlardı."

Bağışçı aileye teşekkür eden Çalışkan, "Allah bağışlayan aileden razı olsun, mekanı Cennet olsun. Organ bağışı çok önemli, çünkü bu gerçekten çok çaresiz bir durum. Telefonum çaldığında kızım açtı ve ’Anne hemen gidiyoruz’ dedi. O an yeniden doğdum. Bir kızım, bir oğlum var. Çocuklarım için yaşamak istedim. Allah’ıma binlerce şükür bugünü gördüm. Doktorlarımızdan Allah bin kere razı olsun. Haber geldiğinde biz gelene kadar bütün ekip her şeyi hazırlamışlar" diye konuştu.

Refakat eden kızı Nazlı Balık ise, "Açıkçası umutsuzduk. Ama o telefon geldikten sonra her şey değişti. Bizim için büyük bir şans oldu. Herkes organlarını bağışlamalı. Organlarını bağışlayan aileden Allah razı olsun, mekanı Cennet olsun" dedi.

EŞE ÇALIŞKAN'A REFAKAT EDEN KIZI NAZLI BALIK DA YAŞADIKLARI DUYGULARI, "AÇIKÇASI UMUTSUZDUK. AMA O TELEFON GELDİKTEN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ. BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS OLDU. HERKES ORGANLARINI BAĞIŞLAMALI. ORGANLARINI BAĞIŞLAYAN AİLEDEN ALLAH RAZI OLSUN, MEKANI CENNET OLSUN" SÖZLERİYLE DİLE GETİRDİ.