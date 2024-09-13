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Antalya'da Kadın Cinayeti: İki Gözaltı

Antalya'da evinde silahla öldürülen kadın cinayetinde iki kişi yakalandı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 00:10
Antalya'da Kadın Cinayeti: İki Gözaltı

Antalya'da Kadın Cinayeti Olayı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan üzücü bir kadın cinayeti olayı sonrasında, iki kişi gözaltına alındı. Valilikten gelen açıklamalara göre, 52 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları'nın evinde meydana gelen cinayetle ilgili Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Cinayet soruşturması kapsamında, Temirhanoğulları'nın eşi olduğu belirtilen S.T. ve suça yardımcı olduğu iddia edilen F.İ. isimli iki kişi, Korkuteli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, olay yerindeki suç aletleriyle birlikte yakalandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Olay, Hurma Mahallesi’ndeki bir sitede gerçekleşti. Fadim Temirhanoğulları'nın, sabah saatlerinde kızı İsra Termihanoğulları tarafından silahla vurulmuş halde bulunduğu öğrenildi. Polis, cinayet zanlısının yakalanması için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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