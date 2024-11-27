Antalya'da Kar Yağışı Nedeniyla Mahsur Kalan 9 Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Hocalı Yaylası'nda mahsur kalan 3 aileden toplam 9 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgedeki yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Bu durumu düzeltmek için Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol açma çalışmaları yürütmekte.

Yaz aylarında hayvancılık için yaylalara çıkan vatandaşlar, havaların sıcak gitmesi nedeniyle yayla sezonunu uzattı. Ancak aniden bastıran kar yağışı, onları hazırlıksız yakaladı.

Akseki'nin Konya sınırındaki Hocalı Yaylası'nda yaşayan Köken ve Külahlı aileleri, kar ve tipi nedeniyle yolların kapanması sonucu evlerinde mahsur kaldı. Manavgat'taki evlerine dönemeyen aileler, yardım talep etmek için belediyeye başvurdu.

İhbarın ardından hemen harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu kış koşullarında dört saat süren çalışma sonucunda yolu açarak 9 kişilik 3 aileye ulaştı. Yolun açılmasıyla birlikte aileler, güvenli bir şekilde ilçedeki evlerine dönebildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Hocalı Yaylası'ndaki evlerinde mahsur kalan 3 aileden 9 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Hocalı Yaylası'ndaki evlerinde mahsur kalan 3 aileden 9 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.