Antalya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 3 Kişinin Cenazesi Ailelerine Teslim Edildi

Antalya'nın Kaş İlçesinde Karbonmonoksit Faciası

Antalya'nın Kaş ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana gelen trajik olayda, sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. 80 yaşındaki Fatma Arat, 34 yaşındaki gelini Zeynep Arat ve 8 yaşındaki torunu Emir Kaan Arat, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Aile İçin Yaşanan Büyük Kayıp

Olayda annesini, eşini ve çocuğunu kaybeden Ramazan Arat ve diğer aile üyeleri, Adli Tıp Kurumu morgu önünde büyük bir üzüntü yaşadı. Cenazelerin, ikindi namazını müteakip Kaş Akörü Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedilmesi planlanıyor.

Olayın Detayları ve Tedavi Altındaki Yalnız Kalanlar

Olay, Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'taki evde yaşayan aile bireylerinden bir süredir haber alamayan yakınlarının, eve geldiklerinde hareketsiz halde bulmasıyla ortaya çıktı. Yapılan incelemede, Fatma, Zeynep ve Emir Kaan Arat'ın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Ayrıca, olay sırasında karbonmonoksitten etkilenen ve hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.