Antalya'da Kasım Sürprizi: Konyaaltı Sahili'nde Yaz Gibi Günler

Kasım ortasında Antalya'da sıcak hava sürüyor; Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler denize girip sahilde vakit geçiriyor. Meteoroloji: hava 22, deniz 22.5°C.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:54
Kasım ayının ortasında Türkiye'nin birçok bölgesinde karla mücadele edilirken, turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Sıcaklığı ve güneşi fırsat bilen yerel halk ile turistler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı 22.5 derece olarak ölçüldü. Bu verilerle birlikte birçok ziyaretçi kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı; bazıları kamp masalarıyla sahilde piknik yapmayı, kimileri ise balık tutmayı ve yürüyüş yapmayı tercih etti.

Türkiye'nin özellikle doğu illerinde sert kış şartları sürerken, Antalya'da sahillerin dolu olması ve otellerin doluluk oranlarının devam etmesi dikkat çekti.

"Antalya’da yaz devam ediyor"

Mehmet Karadereli pazar gününü sahilde balık tutarak geçirirken şu değerlendirmede bulundu: "Kasım ayının ortasındayız ama Antalya’da yaz devam ediyor. Antalyalılar alışkın bu havalara, gördüğünüz gibi denize girende var, balık tutanda var. Çayını kahvesini alıp deniz kenarında vakit geçirende var. Hava çok güzel, yaz iklimi biraz uzadı gibi. Biz balıkçılar bu durumdan pek memnun değiliz, deniz suyunun biraz soğuması lazım. Soğumuyor, hala denize giriyor arkadaşlar. Genel anlamda güzel, sahillerimiz hala dolu, turistlerde gitmedi otellerde dolu" dedi.

Konyaaltı Sahili'ndeki hareketlilik, Antalya'nın kasım ayında da turist çekmeye devam ettiğini gösteriyor.

