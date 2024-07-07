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Antalya'da kavurucu sıcaklık: Tatilciler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu!

Antalya'da hava sıcaklığının gün ortasında 41 dereceye ulaşmasıyla birlikte, yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Yayın Tarihi: 07.07.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 13:51
Antalya'da kavurucu sıcaklık: Tatilciler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu!

Nem oranının yüzde 23, deniz suyu sıcaklığının ise 29,5 derece ölçüldüğü şehirde, sıcak havadan bunalanlar sahilin keyfini çıkardı.

Gün içinde bunaltıcı sıcakların etkisini artırdığı Antalya'da, tatilciler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Denizde yüzmek, dalış yapmak ve kürek sörfü ile serinlemek isteyenler sahili doldurdu. Güneşlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra gölgede denizi izleyerek vakit geçirenler de dikkat çekti.

konyaaltı sahil

Sahile aileleriyle gelen çocuklar, denizde oynayarak ve eğlenerek vakit geçirdi. Kayalıkların üzerinden denize atlayanların oluşturduğu manzaralar ise her yıl olduğu gibi bu yıl da değişmedi. Özellikle varyant tarafından sahile giriş yapıldığında, falezlerin altındaki 6 metrelik kayalıklara çıkan tatilciler, tehlikeye aldırış etmeden suya atladı.

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