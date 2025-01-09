Antalya'da Kaybolan Amatör Dağcı İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kaybolan amatör dağcı Fehmi Efe için kapsamlı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:02
Antalya'da Kaybolan Amatör Dağcı İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Elmalı'da Arama Kurtarma Faaliyetleri

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, tırmanış esnasında kaybolan amatör dağcı Fehmi Efe (59) için acil arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dağın zorlu koşullarında kaybolduğu bildirilen Efe'nin bulunması için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Tırmanış ve Kaybolma İhbarı

Edinilen bilgilere göre, Efe, 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Hemen ardından, durumu ciddiyetle değerlendiren yetkililer, gerekli önlemleri alarak bölgeye arama kurtarma ekiplerini sevk etti.

Hava ve Karadan Arama Çalışmaları

Arama kurtarma çalışmaları AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ekipler, havadan ve karadan kapsamlı bir şekilde Efe'yi bulmak için büyük bir özveriyle çalışmalara devam ediyor.

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