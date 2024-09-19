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Antalya'da Kayıp Genç Kadının Kemikleri Bulundu

Serik'te kaybolan Nihal Babayiğit'in kemiklerinin bulunmasıyla ailenin acı dolu süreci resmen başladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:49
Antalya'da Kayıp Genç Kadının Kemikleri Bulundu

Antalya'da Kayıp Genç Kadının Kemikleri Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa gömülü bulunan insan kemiklerinin, 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edilmiştir.

Kayıp Nihal Babayiğit'in Durumu

Nihal Babayiğit'in, dini nikahlı eşi M.B. tarafından yönlendirilen arama çalışmaları sonucunda, Eminceler mevkiinde yer alan alanda bulunan kemikler üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testinin sonuçları bekleniyordu. Testlerin neticesinde, kemiklerin Nihal Babayiğit'e ait olduğu kesinleşti.

Ailenin Acısı ve İfadeleri

Babası Vedat Babayiğit, kemikleri teslim alarak dün Serik'te defnettiklerini dile getirdi. AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kemikleri teslim aldık, Allah'ımıza şükürler olsun defnettik. Artık yeri yurdu belli oldu. Kızımın hayatını mahvetti. Kızımın bir geleceği vardı. 24 yaşında hayatını bitirdi. Kızımın katili cezaevinde çürüyene kadar mücadele edeceğim," dedi.

Olayın Gelişimi

Kayıp Nihal Babayiğit hakkında ailesi 9 Ekim 2023 tarihinde kayıp ihbarında bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak haziran ayında, M.B. ve dini nikahlı eşi B.G. gözaltına alınmıştır. M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

M.B., Batman Cezaevi'nden Serik'e getirilerek, Nihal Babayiğit'in kemiklerinin bulunduğu bölgeyi göstermiştir. Burada yapılan araştırmalarda, ağaçlık bir alanda toprağa gömülmüş kemikler bulunmuştur.

Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa gömülü bulunan insan kemiklerinin, ilçede kaybolan işitme...

Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa gömülü bulunan insan kemiklerinin, ilçede kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'e (24) ait olduğu belirlendi. Genç kadının babası Vedat Babayiğit, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa gömülü bulunan insan kemiklerinin, ilçede kaybolan işitme...

Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa gömülü bulunan insan kemiklerinin, ilçede kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'e (24) ait olduğu belirlendi. Genç kadının babası Vedat Babayiğit, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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