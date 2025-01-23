Antalya'da Kick Boks Şampiyonasında Kavga: 4 Hakem Yaralandı

Antalya'da Kick Boks Şampiyonasında Kavga!

Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda yaşanan kavga, spor camiasını derinden sarstı. Şampiyonanın ikinci gününde, bir müsabakanın ardından çıkan olayda 4 hakem yaralandı. Olayla ilgili olarak, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Kavga Anı ve Yaralanmalar

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşen büyük organizasyonda, antrenör ve sporcuların da dahil olduğu kavga esnasında hakemler darbedilerek yaralandı. Yaralı hakemler, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Federasyon Başkanı Açıklama Yaptı

Kavga ile ilgili açıklamalarda bulunan Kick Boks Federasyonu Akdeniz Bölge Başkanı Muhsin Türk, yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Başkan Türk, "Müsabakada maçı kaybeden bir antrenör, sahaya girerek hakemimize yumruk atıyor. Sonrasında antrenöre ait spor kulübünün diğer sporcuları da yan hakemlerimize saldırdı. Güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle şampiyonamız kaldığı yerden devam ediyor." dedi.

Hazırlanılan ilk raporlara göre, yaralanan 4 hakemin çeşitli yerlerinde kırıkların bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis, antrenör ve 4 sporcusunu gözaltına alarak inceleme başlattı.

Şampiyona Devam Ediyor

Antalya'da, 73 ilden 4 bin 500 sporcunun katılımıyla süren bu önemli spor organizasyonu, 29 Ocak'ta sona erecek. Yaşanan bu üzücü olay karşısında tüm spor camiasının ortak düşüncesi, olayların tekrarlanmaması adına gerekli önlemlerin bir an önce alınması yönünde.