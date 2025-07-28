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Antalya'da Kıyıya Vuran Erkek Cesedi Tespit Edildi

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde, hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 15:37
Antalya'da Kıyıya Vuran Erkek Cesedi Tespit Edildi

Antalya'da Şoke Eden Olay

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde, kıyıya vurmuş bir erkek cesedi bulundu.

Kısa süre önce plajda tatil yapan insanlar, Konyaaltı Sahili'nde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durum hemen plajda görevli cankurtaranlara bildirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralar ve Olası Kaynağı

Yapılan incelemelerde, cesedin vücut ve baş bölgesinde derin yaralar bulunduğu tespit edildi. Yetkililer, cesedin, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgedeki falezlerden denize düştüğü bildirilen kişiye ait olabileceğini değerlendiriyor.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde, kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde, kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde, kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde, kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

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